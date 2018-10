Traumspielplatz Bad Lauterberg wird Ende Oktober eröffnet

Gute Nachrichten für alle Kinder: Der Bad Lauterberger Traumspielplatz wird am 31. Oktober um 14.30 Uhr eröffnet. Das kündigte die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Janka Eckhardt, nicht ohne Stolz an. Endlich ist es also so weit, nach langem hin und Her, vor allem auch im Lauterberger Rat....