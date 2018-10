Neuer Kirchenvorstand feierlich ins Amt eingeführt

Im Rahmen des Erntedank-Gottesdienstes am Sonntag wurde in der St. Bartholdi-Kirche der neue Kirchenvorstand offiziell in sein Amt eingeführt. Den Altar schmückten Erntekörbe mit Produkten aus hiesigem Anbau, das hatte der Kindergarten Bartolfelde organisiert. Pastor Kahle begrüßte die Anwesenden...