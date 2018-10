Spielmannszug auf großer Fahrt

Meisdorf bei Ballenstedt war das Ziel einer Wochenendfahrt des Spielmannszuges Bartolfelde. Quartier wurde in der Jugendherberge National bezogen. Nach der Anreise verbrachten die Teilnehmer einen Grillabend am Lagerfeuer. Bei Musik und Gesang vergingen die Stunden wie im Fluge. Eine Wanderung zur Burg Falkenstein stand am nächsten Tag auf dem Programm. Volleyball, Völkerball, Vikingerschach und Tischtennis gab es ebenfalls. Nach dem Abendessen hatten alle sehr viel Spaß bei einer Karaoke-Party. Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen traten die Spielleute die Heimfahrt an und können auf ein schönes, erfolgreiches Gemeinschaftswochenende zurückblicken.

