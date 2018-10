Bewohner des Kursana nehmen an KGS-Projektwoche teil

Auch in diesem Jahr nahmen die Bewohner des Kursana Domizils gemeinsam mit denen anderer Pflegeeinrichtungen an der Projektwoche der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg teil (der Harzkurier berichtete). Es war für alle ein bunter und interessanter Vormittag im Kurpark. „Solche Begegnungen zwischen Jung und Alt sind sehr wichtig, fördern sie doch das gegenseitige Verständnis der Generationen“, sagt Stefanie Schomburg, Direktorin im Haus Lukas.

Wie bei solchen Projekten üblich, gab es für die Schüler der KGS viele Betätigungsmöglichkeiten, so dass jeder für sich persönlich Passendes wählen konnte. So stand unter anderem das Projekt „Probiere ohne Tiere – Vegane Küche“ auf dem Programm. Weitere Veranstaltungen befassten sich mit Sport sowie Kultur – und eben auch mit gemeinsamen Aktivitäten mit der älteren Generation in den Pflegeeinrichtungen der Stadt.

Gemeinsame Gymnastikübungen im Bad Lauterberger Kurpark

Das Treffen von Jung und Alt begann im Lauterberger Kurpark mit gemeinsamen gymnastischen Übungen an der frischen Luft. Dabei kam auch der Spaß nicht zu kurz. Anschließend wurden zusammen mit den Schülern verschiedene Rätselaufgaben zu Gegenständen im Kurpark gelöst. Zum Schluss des Treffens gab es am Kurhaus noch ein gemeinsames Singen. Bei dem Lied „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ bewies sich auch die junge Generation als textsicher.

Bewohnerin Hanna Hahn sprach nach diesem Treffen von einer gelungenen Abwechslung: „Es waren ein paar schöne Stunden mit den jungen Leuten.“ Bewohner Wilhelm Hildebrandt bedankte sich am Ende herzlich bei den Schülern für den schönen Vormittag.