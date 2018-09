Jockisch wird beim TTC Osterhagen zum Wiederholungstäter

Beim TTC Osterhagen wurde um die Vereinsmeistertitel gespielt. Der erste Vorsitzende Frank Appenrodt und Sportwart Thomas Seyferth konnten dabei ein durchaus ansprechendes Teilnehmerfeld begrüßen.

In der Gruppenphase gab es einige knappe und spannende Partien. Während sich in Gruppe B mit Christof Voigt und Dennis Schulz die Favoriten durchsetzten, musste sich in Gruppe A Mitfavorit Thomas Seyferth dem stark aufspielenden Frank Appenrodt beugen, der Gruppenzweiter hinter Carsten Jockisch wurde.

Appenrodt spielt stark auf

In den Halbfinalbegegnungen setzte sich Carsten Jockisch gegen Dennis Schulz durch, im zweiten Halbfinale bezwang Frank Appenrodt mit Kristoff Vogt den nächsten Mitfavoriten. Lediglich im Endspiel musste sich Appenrodt mit Carsten Jockisch dem Dauerabonnenten auf den Titel beugen. Jockisch konnte sich so seinen nächsten Titel sichern.

Im Doppel setzten sich Carsten Jockisch/Horst Bischoff im Finale gegen Dennis Schulz/Frank Appenrodt mit 3:1 durch.