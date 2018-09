Professor referiert zum Thema 30-jähriger Krieg und seine Folgen

Der 30-jährige Krieg vereine vier Konflikte auf unterschiedlichen Ebenen, so lautet die These des Politikwissenschaftlers Professor Herfried Münkler, der am Freitagabend im Kursaal seine Arbeit über diesen Krieg vorstellte. Die kriegerischen Auseinandersetzungen dauerten von 1618 bis 1648 und...