Kirchenlieder jazzig interpretiert

Ein besonderes Konzert findet am Freitag, 21. September, ab 20 Uhr in der St.-Andreas-Kirche statt: Das Bernd Nawothnig Quartett präsentiert „Jazz und Evangelisches Gesangbuch“. Die Lieder des Christentums sind so alt wie das Christentum selbst. In den ersten 1.000 Jahren wurden diese nicht...