Manuela Koch erhält Ehrenamtspreis 2017

Manuela Koch hat für ihre seit fünf Jahren bestehende Facebook-Gruppe „Lauterberger helfen sich“ den Ehrenamtspreis 2017 erhalten. In einer zweistündigen Feierstunde im Amadeus stand sie beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen in der Stadt, „die das Leben in der Stadt erst ermöglichen“, wie es Bürgermeister Dr. Thomas Gans ausdrückte.

Auf Anregung der Bürgerinnen und Bürger war eine lange Liste der Ehrenamtlichen zusammengekommen, die es verdient hätten, einmal besonders gelobt zu werden. Aus diesen Vorschlägen nominierte eine Jury zwölf Bürger. Aus dieser Auswahl wiederum bestimmten die Jury-Mitglieder Manuela Koch zur diesjährigen Ehrenamtspreisträgerin.

Preis zum dritten Mal ausgelobt

Es war das dritte Mal, dass die Stadt sich mit einem Essen und einer Feierstunde bei ehrenamtlich tätigen Einwohnern der Stadt und deren Ortsteilen bedankte. Neben Manuela Koch sind die bisherigen Preisträger Janka Eckhardt, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, die im Jahr 2015 ausgezeichnet wurde, sowie für das Jahr 2016 Christiane Morich, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Awo-Kindertagesstätte.

Die Veranstaltungsreihe geht auf einen Ratsbeschluss zurück. Bestandteil des Beschlusses war auch, dass an diesem Tag Ratsmitglieder die Ehrenamtlichen bedienen.

Entsprechend hatte Ratsvorsitzender Rolf Lange (CDU) auch alle Ratsmitglieder zu dieser Veranstaltung eingeladen. Er äußerte sich enttäuscht, dass nur drei seiner Ratskollegen gekommen waren: Rainer Eckstein (BI), Uwe Speit und Holger Thiesmeyer (beide SPD).

Auch die neben Manuela Koch für den Preis Nominierten stellte Bürgermeister Gans unter Applaus der Gäste vor: Ute Kruse, Günter Grau, Günther Hartung, Hans-Ludwig Banse, Wolfgang Tölle, Fritz Jentzsch, Peter Blanke, Janina Schmidt, Hans Buchholz, Heinz-Gerd Trüter und Friedemann Heß. Manuela Koch dankte für die ihr verliehene Auszeichnung, die zudem mit einem Urlaubsgutschein über 500 Euro dotiert ist, mit den Worten, dass sie das zum Weitermachen motiviere.

Weitere Informationen

Bei der Facebook-Gruppe „Bad Lauterberger helfen sich“, die Manuela Koch ins Leben gerufen hat, kann sich jeder melden, der Hilfe benötigt, und auch jeder, der sich ehrenamtlich engagieren möchte. Menschen, die helfen wollen, werden mit Menschen zusammengebracht, die Hilfe benötigen. Die Gruppe dient als Vermittlungshilfe etwa im Rahmen einer Tierbetreuung oder Umzugshilfe, als Tauschbörse oder als Organisationsplattform für karitative Events.

Die Gruppe wurde im Jahr 2013 gegründet und verzeichnet mehr als 4.000 Mitglieder.

Das bisher wohl größte Projekt sei die Spende des Erlöses aus einer Auktion, bei der diverse Artikel versteigert wurden, an Arne Hoffschlaeger gewesen. Der Scharzfelder war 2014 an Blutkrebs erkrankt (wir berichteten). 1.200 Euro kamen so zusammen. Zuletzt wurde im Rahmen der Töpferausstellung von Lydia Thauer ein Kuchenbuffet angeboten, der Erlös geht an den Förderverein der Grundschule am Hausberg.

Mittlerweile findet jedes Jahr zu Weihnachten in der Gruppe eine Auktion statt, bei der die Lauterberger für einen kleinen Obolus auf verschiedene Gegenstände bieten können. Die Einnahmen kommen dann einem guten Zweck zu.