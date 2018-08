Ab Sonntag gibt es Wasserski auf dem Wiesenbeker Teich

Am Sonntag ist die Kneippstadt offiziell um eine Attraktion reicher: Campingpark-Betreiber Maik Dombrowsky will der Öffentlichkeit die neue Wasserski-Anlage auf dem Wiesenbeker Teich präsentieren und lädt dazu von 12 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt ins Freibad ein. Die Besucher können kostenlos Wasserski fahren. Zum Beginn und gegen 16 Uhr wird er einige Worte an die Gäste richten und einige Informationen zur Anlage und ihrer Errichtung...