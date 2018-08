1.000 Euro für die Sternwarte

Das Ehepaar Kress von der Kunsthandwerkstatt St. Andreasberg bringt den goldenen Spenderkometen an.

1.000 Euro bekam das Team der Sternwarte St. Andreasberg von der Kunsthandwerkstatt. Nach der Präsentation der astronomischen Ereignisse bedankte sich jüngst der Vorsitzende des Teams, Utz Schmidtko, bei Herrn und Frau Kress von der Kunsthandwerkstatt St. Andreasberg. Sie präsentieren mehrfach im Jahr die Kunsthandwerkstatt in der Rathausscheune. Dabei werden auch Waffeln verkauft – ehrenamtlich. Die Einnahmen daraus verteilen sie an einheimische Vereine. Dieses Mal war die Sternwarte der Empfänger. Das Ehepaar Kress konnten für Ihre Unterstützung einen goldenen Kometen an der Rückwand des Vortragsraumes anbringen. Sterne und Kometen tragen die Namen der Spender ab 500 Euro. Die jetzt gespendeten 1.000 Euro werden vom 112 Mitglieder starken Verein für Investitionen und die Weiterentwicklung des Sternwartenprojektes angelegt.