Kirchenvorplatz wird eingeweiht

Am Sonntag soll der neu gestaltete Kirchenvorplatz in Bartolfelde (wir berichteten) in der Zeit von 12 bis 15 Uhr offiziell eingeweiht werden. Dazu werden durch den Bürgerverein Bartolfelde ein Imbiss und Getränke angeboten. Zuvor findet um 11 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche statt, gegen 12.15...