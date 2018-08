Hinter die Kulissen geblickt

Die Männergruppe des SoVD-Ortsverband, Bad Lauterberg, traf zu ihrer Monatsversammlung. Auf dem Programm stand der Besuch und die Besichtigung der Fachklinik für Orthopädie und Rheumatologie Dr. Muschinsky. Der Geschäftsführer der Fachklinik Dr. Muschinsky, Erik Cziesla, begrüßte zusammen mit dem ärztlichen Leiter “Interdisziplinäre Schmerztherapie” Dr. Marc Uhlir die SoVD-Gruppe. Erik Cziesla gab einen geschichtlichen Überblick über die Fachklinik. Die Klinik wurde 1971 erbaut – unter der Trägerschaft Dr. Bernd Muschinsky –, Internist und Dr. Christa Muschinsky, Orthopädin, als internistische Klinik für die Deutsche Rentenversicherung. Diese Zusammenarbeit wurde 1976 eingestellt. Es folgte die Umwandlung in eine Fachklinik für Orthopädie. Als erste Fachklinik in Niedersachsen wurden Patienten nach Hüft-, Knie- und Bandscheiben-Operationen nachbehandelt. Seit 1995 ist die Klinik auch für die Behandlung von ambulanten Rehabilitanden zugelassen. Im Jahr 2004 erfolgte die Erweiterung des Versorgungsvertrages auf die Rheumatologie. Seit wenigen Monaten gibt es durch die Klinik ein weiteres Angebot, die “Multimodale Schmerztherapie”. Der ärztliche Leiter, Dr. Marc Uhlir, führte Wissenswertes über chronische und andere Schmerzen aus. Fragen der SoVD-Teilnehmer wurden von Cziesla und Dr. Uhlir beantwortet. Im Anschluss fand die Besichtigung der Fachklinik statt. Aufgeteilt in 2 Gruppen wurden die Fachbereiche der Klinik gezeigt und erläutert. Mit einer gemeinsamen Kaffeetafel, zu der die Geschäftsleitung eingeladen hatte, ging ein informativer Nachmittag zu Ende.

