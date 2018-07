Ackerfläche und 30 Meter Holzmiete brennen vollkommen ab

Bad Lauterberg 80 Feuerwehrleute waren am frühen Freitagmorgen im Einsatz, um ein Übergreifen auf ein nahe gelegenes Waldstück zu verhindern.

Am Freitagmorgen um 1.05 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Brand in der Feldmark von Barbis auf Höhe Stackelberg gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand eine 3 mal 10 Meter große Holzmiete und eine bereits abgeerntete 150 Quadratmeter große Ackerfläche in Vollbrand.

Die Feuerwehr Bad Lauterberg konnte mit allen zur Verfügung stehenden Löschfahrzeugen und 80 eingesetzten Kameraden den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das nahe Waldstück verhindern. Gegen 2.30 Uhr war der Brand gelöscht.

Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Die Polizei Bad Lauterberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963115.