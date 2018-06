25.000 Quadratmeter Acker brennen in Barbis ab

Rauchwolken über Barbis: Am Samstagnachmittag geriet ein Acker in der Barbiser Feldflur aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Während der landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Feld brach das Feuer plötzlich aus und breitete sich binnen kürzester Zeit auf rund 25.000 Quadratmetern aus.

Einer der beiden Landwirte, die vor Ort versuchten, den Brand noch selbst zu löschen, musste wegen einer Rauchgasvergiftung von den Einsatzkräften der DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg versorgt werden.

Die etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde, Osterhagen und Scharzfeld hatten den Brand nach etwa einer halben Stunde unter Kontrolle. Abschließend sollte das Feld noch durch die Wehren mit Wasser getränkt werden, um eventuelle unterirdische Glutnester und Brände zu löschen.