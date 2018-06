RV lädt zum Radfahrsonntag

Am Sonntag, 24. Juni, veranstaltet der RV Wanderlust von 1898 in Kooperation mit der LVM Versicherung einen Radfahrsonntag für Erwachsene und Kinder. Start ist in Lauterberg um 14 Uhr am Stadthaus, Ahnstraße 20, und um 14.20 Uhr an der Tankstelle in Barbis. Die Fahrtstrecke beträgt etwa 20...