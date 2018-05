Feuerwehr feiert ihren Geburtstag

Bad Lauterberg Zum Tag der Förderer lädt die Feuerwehr Bad Lauterberg am Samstag, 26. Mai, ab 11 Uhr auf das Gelände am Feuerwehrgerätehaus ein. Mit Gästen soll an diesem Tag mit einem bunten Rahmenprogramm das 140-jährige Bestehen der Feuerwehr sowie die Fahrzeugübergabe gefeiert werden. Das Fest beginnt um 11...