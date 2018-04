Bad Lauterberg Aufgrund von Markierungsarbeiten wird die Kreisstraße 432/Butterbergstraße in Bad Lauterberg im Bereich zwischen der Einmündung Friedhofsweg bis zum Verkehrskreisel an der B 243 Richtung Winkeltal/Osterhagen am Donnerstag, 19. April, von etwa 8 bis 12 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beide Fahrtrichtungen über die B 27/B 243 alt durch Barbis.

Für die vorübergehenden Beeinträchtigungen bittet der Landkreis Göttingen um Verständnis.