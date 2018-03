Bad Lauterberg In Bad Lauterberg und Osterode können Interessierte am 25. März bummeln und einkaufen.

Händler laden zum 1. verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr

Der Verein für Handel und Gewerbe Bad Lauterberg startet in die neue Saison: Am 25. März laden die Gewerbetreibenden wieder zum Verkaufsoffenen Sonntag auf den Boulevard der Kneippstadt zum Bummeln und Shoppen ein.

Zwar gibt es – entgegen der Veranstaltung am 29. April, dem diesjährigen Frühlingshappening – kein Rahmenprogramm, aber zumindest das Wetter verspricht frühlingshafter zu werden und zieht somit sicher wieder zahlreiche Einheimische und Gäste nach Bad Lauterberg. Denn neben der Modemeile locken auch die Gastronomen entlang der Hauptstraße in die Kneippstadt und laden zum Verweilen ein.

Wer in Bad Lauterberg nicht genug bekommt, der kann in Osterode gleich weitermachen: Auch hier wird am 25. März ein Verkaufsoffener Sonntag organisiert – umrahmt von verschiedenen Aktionen (wir berichteten). mel