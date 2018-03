SoVD lädt am 21. April zu Gospelkonzert für Spielplatz

Ulrich Helmboldt, Vorsitzender des Sozialverbands Deutschland, Ortsverband Bad Lauterberg, hatte die Idee, die Ehrungen und Auszeichnungen von der eigentlichen Jahreshauptversammlung zu trennen. So fanden zwei Veranstaltungen, jeweils mit Kaffee und Kuchen, in der Goldenen Aue statt. Am Samstag...