1 100 Euro für Traumspielplatz

Dicht gedrängt standen am Sonntagnachmittag die Gäste am Glühweinstand des Hotel Muschinsky am Wiesenbek in Bad Lauterberg. Glühwein, Schmalzbrote und Quarkbällchen schmeckten. Und das alles für den guten Zweck Traumspielplatz. Beim Kassensturz am Abend konnten sich...