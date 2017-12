Stine Pahl gewinnt Vorlesewettbewerb

„Wer liest, gewinnt immer“ – so war das Motto des diesjährigen Vorlesewettbewerbs an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Bad Lauterberg. Im Vorfeld hatten die Schüler des sechsten Jahrgangs in ihren Klassen ihre Lesefreude beim Vorlesen bewiesen. Jede Klasse kürte ihren Klassensieger und schickte...