Windhausen. Aus dem Rat der Gemeinde Bad Grund: Warum das Programm „Klima macht Schule“ nicht starten kann.

Da ist der Klimaschutz eigentlich tagtäglich in aller Munde, nervt vielleicht auch manchmal hier und da, und ist auch ein beherrschendes Thema in privaten Unterhaltungen. Es vergeht gefühlt kein Tag, an dem man heutzutage als Verbraucher kein schlechtes Gewissen wenn man immer noch mit Öl oder Gas heizen muss. oder kein E-Auto fährt. Keine Frage, der Klimawandel ist da und der Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, das nicht zuletzt die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ im öffentlichen Fokus halten.