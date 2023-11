Windhausen. Am ersten Adventssamstag findet der Adventsmarkt statt. Die letzten Feinheiten sind noch nicht besprochen, aber das steht bisher fest.

Am 3. Dezember, dem Samstag vor dem ersten Advent, soll Windhausen wieder ganz im Zeichen des Adventsmarktes stehen, der zum 17. Mal um 15 Uhr vor und in der St.-Johannis-Kirche ausgerichtet wird. Doch in diesem Jahr soll es einige Neuerungen rund um den Adventsmarkt geben. Darum ging es bei der Zusammenkunft des Runden Tisches Windhausen.