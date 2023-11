Windhausen. Wohnen im Alter: Welche Möglichkeiten die Lösung über eine Genossenschaft bietet, war Thema bei der Auftaktveranstaltung einer Vortragsreihe.

Weil Menschen dank der Errungenschaften der modernen Medizin immer älter werden und noch so lange wie möglich selbstbestimmt - oft in ihren eigenen vier Wänden - leben möchten, informiert eine neue Veranstaltungsreihe aktuell Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeiten für Wohnen im Alter. In einer Auftaktveranstaltung starteten jetzt der Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Göttingen und sein Kooperationspartner in Windhausen.