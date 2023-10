Eisdorf/Bad Grund. Ergebnisse der Arbeitsgruppen der künftigen Bürgergenossenschaft für Bad Grund und Umgebung präsentiert. Interessierte können schon Anteile erwerben.

Die Planungen zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft für die Gemeinde Bad Grund und Umgebung gehen voran. Inzwischen hat ein weiteres Treffen im ehemaligen Gemeindebüro in Eisdorf stattgefunden, zu dem rund 20 Aktive zusammenkamen. Wie Dieter Sinram erklärte, seien verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet worden, in denen sich unter anderem um die Erstellung einer Satzung, eines Geschäftsplanes, die finanziellen Aspekte und Öffentlichkeitsarbeit gekümmert werde. So ist über die AG Öffentlichkeitsarbeit der Name der Genossenschaft auf „Bürgerenergie Sösetal eG“ mehrheitlich bestimmt worden.