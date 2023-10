Bad Grund. Die bisherigen Betreiber der Minigolf-Anlage in Bad Grund starten in einen neuen Lebensabschnitt. Was sie bewegt hat und welche Pläne sie verfolgen.

Nach genau drei Jahren, genauer gesagt, am 29. Oktober 2023, endet das Kapitel der Minigolf-Anlage im Park des Atriums in Bad Grund für die beiden Nienstedter Christiane und Oliver Schmidt. Diese Entscheidung wurde aus persönlichen Gründen getroffen, wie die beiden erklären. Schmidts sind beide berufstätig und fürchteten, sich in dem doppelgleisigen Leben zu verlieren, ohne Zeit für sich selbst zu haben.