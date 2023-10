Bad Grund Polizei meldet Sachbeschädigung in Bad Grund. Täter nehmen Blitzeranhänger ins Visier. Das ist passiert.

Blaulicht Bad Grund Unbekannte beschädigen Blitzeranhänger in Bad Grund

Der mobile Blitzeranhänger, der derzeit in Bad Grund Temposünder überführen soll, ist von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Das berichtet die Polizei.

Die Tat ereignete sich der Eisdorfer Straße in den frühen Morgenstunden des Tags der Deutschen Einheit - also am Dienstag, 3. Oktober - zwischen 4.40 und 4.50 Uhr.

Der oder die Täter schlugen die Scheibe des „Enforcement Trailers“ (wörtlich übersetzt „Vollstreckungsanhänger“) ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.