Der Hannoveraner Kunstdozent und Künstler Hans-Jürgen Giesecke freut sich schon auf die kommende Ausstellung in seiner "Galerie im Winkel" in Gittelde.

Gittelde Der Hannoveraner Kunstdozent Hans-Jürgen Giesecke lädt am 8. Oktober 2023 ab 16 Uhr zur Vernissage in seine „Galerie im Winkel“ in Gittelde.