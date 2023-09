Badenhausen Das Ensemble des St.-Martin-Burgtheaters bringt wieder ein Krimi-Dinner mit Live-Musik auf die Bühne des Deutschen Hauses in Badenhausen.

Theater in der Region

Theater in der Region Krimi-Dinner im Harz: Die Zeichen stehen wieder auf Mord

Was ist passiert? Auf dem urigen Mayerhof kommt der zweite Knecht Louis Moser auf mysteriöse Weise ums Leben. Der von der Küste ins finsterste Bayern strafversetzte Kommissar Petersen nimmt sofort die Ermittlungen vor Ort auf, in deren Verlauf er auf so manch gut gehütetes Familiengeheimnis stößt. Doch kommt der Mörder oder die Mörderin tatsächlich aus dem direkten Umfeld?

„Mord und Menü“ in Badenhausen

Auch in diesem Jahr hat das St.-Martin-Burgtheater mit dem Stück „Der halbe Mayer“ wieder ein spannendes Krimi-Dinner auf dem Plan. Gäste können sich auf einen turbulenten Abend freuen, mit Live-Musik bei einem Vier-Gang-Menü. Und wer weiß? Vielleicht bekommt man dann zum Dessert den Mörder oder die Mörderin serviert.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Die Karten (39 Euro) können entweder direkt im Deutschen Haus Badenhausen erworben werden oder online unter www.einpotpourri.de.

Die Vorstellungen finden am Freitag, 13. Oktober, Samstag, 14. Oktober, sowie am Freitag, 20. Oktober, und Samstag, 21. Oktober, jeweils um 19 Uhr statt.