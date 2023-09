Neue Kinderärztin lässt sich in Seesen nieder

Rund zwei Jahre und unzählige Gespräche hat die Suche gedauert, doch die Bemühungen haben sich gelohnt: Die Stadt Seesen hat eine neue Kinderärztin gefunden! Vergangene Woche konnte Bürgermeister Erik Homann im Beisein von Fachbereichsleiter Thorsten Scheerer und Wirtschaftsförderer Tobias Heupke der Pädiaterin Mihaela Kossmann den Zuwendungsbescheid der Stadt Seesen in Höhe von 25.000 Euro überreichen. „Es ist für uns eine riesige Erleichterung, dass wir mit Frau Kossmann zukünftig nun wieder eine Kinderärztin in Seesen haben werden“, freut sich Bürgermeister Erik Homann, der selbst Vater von vier Kindern ist.

Auf die Suche der Stadt Seesen sei Mihaela Kossmann nicht etwa über den damaligen satirischen Beitrag der ZDF-Sendung „heute Show“ aufmerksam geworden, sondern über die Online-Kampagne, welche die Stadtverwaltung über die Agentur Amaretis geschaltet hatte, informiert die Stadtverwaltung. „Wir konnten damit eine hohe Reichweite und entsprechende Aufmerksamkeit für das Thema generieren – das hat letzten Endes zum Glück die richtige Person erreicht“, so Thorsten Scheerer.

Der Schritt aus dem sicheren Angestellten-Verhältnis beim Gesundheitsamt in die Selbstständigkeit sei Mihaela Kossmann anfangs nicht leichtgefallen: „Es ist alles sehr aufregend für mich und ich benötige viele zusätzliche Zertifikate, um eine eigenständige Praxis zu eröffnen. Ich muss meine Komfort-Zone verlassen, aber das ist auch gut so“, erklärt die Goslarerin im Gespräch mit Bürgermeister Homann.

Noch ist Geduld gefragt: Eröffnung Anfang März 2024

Unterstützt wird die neue Kinderärztin dabei auch von Wirtschaftsförderer Tobias Heupke, der ihr bei sämtlichen Fragen zur Seite steht und auch bei der Vermittlung geeigneter Praxisräume helfen konnte. So wird die Praxis von Mihaela Kossmann zukünftig in den Räumlichkeiten der jetzigen Gemeinschaftspraxis Kocea, Wolff und Kollegen in der Marktstraße 7 zu finden sein.

„Ich freue mich schon sehr, wenn es endlich losgeht“, so Kossmann. Ein bisschen gedulden müssen sich die Seesener jedoch noch: Da die jetzige Praxis zunächst umziehen muss, wird die neue Kinderarztpraxis erst Anfang März des kommenden Jahres öffnen können. Dann hat Seesen endlich wieder eine eigene Kinderärztin.

Altkreis Osterode für Zulassungen gesperrt

Laut aktuellen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) gibt es niedersachsenweit derzeit 546 Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte, 118,5 für Fachärzte und 7 für Psychotherapeuten. In Niedersachsen niedergelassen sind mehr als 550 Kinder- und Jugendärzte. „Der Bedarf an Kinder- und Jugendärzten in Niedersachsen liegt aktuell bei 28,5“, erklärt Detlef Haffke, Pressesprecher der KVN, auf Nachfrage. Da die Regionen Göttingen und Osterode für weitere Zulassungen von Kinder- und Jugendärzten gesperrt seien (wir berichteten) gebe es aktuell im Landkreis Göttingen – inklusive Stadt Göttingen – keine weiteren Zulassungsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendärzte, so Haffke.

