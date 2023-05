Polizeistation Bad Grund: Jens Koch ist der neue Polizist

Seit ungefähr zwei Monaten gibt es einen Neuen auf der Polizeistation in Bad Grund. Das ist Kriminaloberkommissar Jens Koch, der nach der Pensionierung von Klaus Lakemann nun zusammen mit Michaela Lohrberg für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Bad Grund zuständig ist.

Mit den beiden Beamten verfügt die Polizeistation aber nicht nur über ein gutes Team, sondern auch über zwei Polizisten, die sich in der Gemeinde gut auskennen. Koch ist 55 Jahre alt und kommt aus Badenhausen. Bei der Polizei in Osterode ist er bereits seit 2003 und seit 2015 im Ermittlungsdienst. Michaela Lohrberg hat den Dienstgrad Polizeikommissarin, ist 41 Jahre alt und kommt aus Teichhütte. Sie ist seit 2002 im Polizeidienst, seit 2016 in Osterode und seit Oktober 2021 in Bad Grund.

250 Straftaten pro Jahr im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Grund

„Es ist schön, im hiesigen Bereich Polizeibeamte zu haben, die sich auch noch mit der Gemeinde verbunden fühlen“, so der Leiter des Ermittlungsdienstes, Kriminalhauptkommissar Maik Knappe bei einem Termin mit unserer Zeitung vor Ort in Bad Grund. Im Zuständigkeitsbereich der Station Bad Grund gebe es pro Jahr ungefähr 250 gemeldete Straftaten in der Gemeinde, so der 1. Polizeihauptkommissar und Leiter des Polizeikommissariats Osterode, Heiko Fette. Dazu zählen unter anderem Einbrüche, Körperverletzungen und Betrug.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle in der Gemeinde betrage rund 120 pro Jahr, und dazu kommen noch circa 60 Verkehrsdelikte. „In Bad Grund wird es geschätzt, dass die Polizei vor Ort ist“, so Fette. Und so wird man die beiden Polizeibeamten entweder im Streifenwagen oder zu Fuß im Rahmen von Ermittlungshandlungen in der Gemeinde sehen können. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, so Koch.

Die Station in Bad Grund ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 15.30 Uhr und am Freitag von 7 bis 13 Uhr besetzt. Telefonisch zu erreichen ist die Station in Bad Grund unter 05327/829820. In dringenden Fällen sollte jedoch immer die 110 gewählt werden.

