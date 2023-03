DRK Eisdorf ehrt langjährige Mitglieder

Menschlichkeit, Freiwilligkeit und Unabhängigkeit zählen zu den Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und wurden zu Beginn der jüngsten Jahreshauptversammlung des DRK Eisdorf von einigen Mitgliedern vorgetragen.

Bevor die Vorsitzende, Sabine Armbrecht, mit ihrem Bericht startete, begrüßte sie zunächst die Ortsbürgermeisterin Petra Pinnecke. Danach ging sie auf die 100-Jahr-Feier des DRK ein, die aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre später gefeiert wurde.

Letzten Jahre waren nicht leicht

Des Weiteren habe auch die Weihnachtsfeier stattfinden können, auch wenn das ehemalige Gemeindebüro wegen Bauarbeiten nicht als Veranstaltungsort genutzt werden konnte – daher durfte im Schützenhaus gefeiert werden. Armbrecht nutzte ihren Bericht auch um ihren Vorstandskolleginnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren zu danken, die wegen der Corona-Pandemie nicht leicht waren. Dies traf auch auf die durchgeführten Blutspendetermine zu.

„Die besonderen Geburtstage unsere Mitglieder werden wieder besucht und die Glückwünsche unseres Vereins überbracht“, so Armbrecht. Wegen der Corona-Pandemie hätten geplante Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen.

Auch bei den Blutspendeterminen habe es Einschränkungen gegeben, so auch bei dem Termin im Oktober 2022. Der nächste Termin am 11. April könne jedoch wieder ohne besondere Hygienevorschriften stattfinden. Es sei zudem wieder möglich die Sepnder zu einem Essen einzuladen. Als die Vorsitzende auf anstehende Veranstaltungen zu sprechen kam, berichtete sie, dass im Juni ein Kaffeenachmittag geplant sei. Darüber hinaus soll es in diesem Jahr auch ein Frühstück und den traditionellen Weihnachtskaffee geben.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Kurz ging Armbrecht anschließend auf die Mitgliederbewegung ein. Zu Jahresbeginn hatte das DRK Eisdorf 163 Mitglieder. Zu diesen zählen auch langjährige Mitglieder, die bei der Versammlung geehrt wurden. Mit herzlichen Worten dankte Sabine Armbrecht für ihre Treue zum Ortsverein. Da jedoch nicht alle Mitglieder zur Versammlung kommen konnten, die geehrt werden sollten, werden die jeweiligen Ehrungen noch nachgeholt.

Im Anschluss informierte die Vorsitzende noch über die Angebote des Familienzentrums in der Bergstadt Bad Grund und in der Ortschaft Windhausen sowie über das Wochenangebot des Familienzentrums in Osterode.

Zudem berichtete sie, dass sich das DRK Eisdorf dem Projekt der Eisdorfer Vereine angeschlossen habe. Zukünftige Herausforderungen und aufkommende Probleme sollen dann zusammen mit anderen Vereinen angegangen werden. (wir berichteten)