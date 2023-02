Modernisierung des Naturfreundehaus Badenhausen ist beendet

Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Naturfreunde Badenhausen, war die Hütte bis auf den letzten Platz gefüllt. Zu Beginn begrüßte der Vorsitzende Hans-Reinhard Haase die Mitglieder und freute sich zudem über die Lockerung der Corona Maßnahmen.

In seinem Bericht ging Haase auf die Modernisierung der Hütte ein. Diese wurde in den Monaten Januar und Februar 2022 abgeschlossen. Vorgenommen wurden Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Erd- und Obergeschoss. Bevor die Fachfirma mit den Arbeiten beginnen konnte, mussten die Mitglieder die alten Türen und den Fußboden entfernen sowie entsorgen. Alle Arbeiten seien Hand in Hand gelaufen und alle Beteiligten seien stolz auf das Geschaffene, so der Vorsitzende. Mit der modernen Küche, der ökologischen Pellet-Zentralheizung, den neuen Fenstern, den zeitgemäßen Sanitäranlagen und den aktuellen Malerarbeiten, sei das Naturfreundehaus bestens gerüstet für das Vereinsjubiläum 2024.

Der Hüttenwart Gerolf Bröhl berichtete zudem von zahlreichen Arbeitseinsätzen der Mitglieder. Auch 2023 gebe es viel zu tun, denn auf dem Vereinsgelände sind Reparaturen am Grillstand, dem Schuppen und dem Teich geplant. Des Weiteren berichtete der neue Leiter der Natursportgruppe, Rolf Keune, von einigen Wanderungen und Fahrradtouren. Die Corona Pandemie habe die Aktivitäten der Gruppe gebremst, doch in diesem Jahr „wird wieder Vollgas gegeben“, erklärte Keune. So auch bei der Senioren Kaffeerunde, die sich wieder regelmäßig jeden ersten Dienstag im Monat trifft.

Preis für Vermietungen ist gestiegen

Die Vereinskasse der Naturfreunde verantwortet Jutta Wiese. Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge, Mieteinnahmen und öffentliche Zuschüsse, stehen Ausgaben für Renovierungsarbeiten, Unterhaltungsausgaben und Energiekosten entgegen. Insbesondere die enorm gestiegenen Energiekosten für Pellets und Strom, haben den Vorstand dazu veranlasst die Preise für Vermietungen anzuheben. Abschließend wurde das 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2024 thematisiert. Für den Festausschuss meldeten sich spontan einige Mitglieder.

Zu den Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch geplant sind, zählt auch die Seniorenfahrt. Das Ostseebad Kühlungsborn ist das Ziel der Busreise die vom 21. bis zum 28. September stattfinden soll. Interessierte – auch Nichtmitglieder – können sich beim Vorsitzenden melden.

