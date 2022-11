Gezeitenwende ist beim Weihnachtsmarkt dabei

Als Ute Reinhard, Gründerin der Tagesstätte Gezeitenwende auf dem Posthof in Badenhausen, und ihre Kollegin Carola Camp vernahmen, dass im Deutschen Haus in Badenhausen am Wochenende des 19. und 20. November, an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr, wieder ein Weihnachtsmarkt ausgerichtet wird, fragte sie die Klienten dieser Einrichtung, ob sie mitmachen wollten. Nachdem die beiden Frauen auf deutliche Zustimmung stießen, suchten sie alles zusammen, aus dem mit Fantasie und Geschick weihnachtliche Dekoration gebastelt werden kann.

All die Dinge, die daraus entstanden sind, können sich Interessierte während des Weihnachtsmarktes in Badenhausen anschauen – und käuflich erwerben. Das Geld, das dadurch eingenommen wird, soll in eine gemeinsame Fahrt fließen. Den finanziellen Grundstein dafür legte bereits Ortsbürgermeister Erich Sonnenburg während der offiziellen Eröffnungsfeier der Gezeitenwende im Sommer dieses Jahres (wir berichteten).

Bei dem Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende im Deutschen Haus in Badenhausen werden neben der Gezeitenwende auch andere Akteure zugegen sein, die von Geschenkartikeln bis hin zu Dekorationsartikel ihre Waren anbieten werden. Glühwein, warmes Essen sowie Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten.

Auf die jüngsten Besucher wartet ein Kinderkarussell.

Der Tagestreff Gezeitenwende betreut und unterstützt Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen und seelischen Behinderungen, die Hilfe bei der Bewältigung des Alltages benötigen, sich auf eine Erwerbstätigkeit oder berufliche Rehabilitation vorbereiten wollen, durch ihre Erkrankung beziehungsweise Beeinträchtigung sozial isoliert sind und das verändern möchten und ihre Tagesstruktur und Freizeit nicht selbstständig bewältigen können und dazu Anregungen und Begleitung benötigen.