Haus am Markt Bad Grund: Die Entrümpelung hat begonnen

Bad Grund. Die Bürgergenossenschaft Bad Grund startet den ersten Arbeitseinsatz im Haus am Markt, auch das Fernsehen ist vor Ort. So ist das Wochenende gelaufen.

In und am Genossenschaftshaus in Bad Grund fanden am Wochenende die ersten Arbeiten statt. Im Garten des alten Gebäudes wurden dann die Pausen eingelegt.

Das ehrenamtliche Engagement der Bürgergenossenschaft Bad Grund und ihrer Helfer und Unterstützer zieht inzwischen Kreise. Am vergangenen Wochenende fand der erste Arbeitseinsatz in dem vor kurzem von der Genossenschaft gekauften Haus am Markt statt. An allen Tagen waren viele Helfer vor Ort, wie die Vorsitzenden Nikolai Simon-Hallensleben und Sebastian Engelhardt berichteten.

Einsatz für Bad Grund

Dabei waren die Helfer zwischen 15 und 80 Jahre alt. Extra aus Berlin angereist waren Karsten Krüger mit Tochter Helen, um beim Aufräumen im Haus seiner Tante Hildegard Krüger zu helfen. Bemerkenswert sei auch, dass viele Wochenend- beziehungsweise „Teilzeit-Bad Grunder“ sich für die Stärkung der Bergstadt einsetzten.

Dank des Engagements des Containerdienstes Brandt aus Osterode hätten noch am Samstagnachmittag zwei gefüllte Container ersetzt werden können, so dass insgesamt fünf Container mit Holz, Pappe und Restmüll gefüllt wurden. Dazu kamen noch vier Transporter mit Altmetall und Altkleidern. Dachboden, Spitzboden, Keller und sogar Teile des Stalles und Gartens wurden am Freitag und Samstag geräumt.

„Dornröschenschlaf beenden“

Auf Nachfrage unserer Zeitung bei einigen Helfern, warum sie sich an dem Arbeitseinsatz beteiligten, sagten sie, dass sie ein Interesse an dem Ort hätten und daran, dass es weiter vorwärts geht. „Wir müssen den Dornröschenschlaf beenden“, erklärte einer der Helfer. Der älteste Helfer war ein 80-jähriger Rentner, der seit 19 Jahren in Bad Grund lebt. „Ich brauche Beschäftigung“, sagte er augenzwinkernd. „Und wenn dann ein schönes Ortsbild bei raus kommt, umso besser.“

Die Fassade des Hauses am Markt. Foto: Herma Niemann / HK

Einer der beiden Vorsitzenden der Bürgergenossenschaft, Nikolai Simon-Hallensleben, sagte, dass er hoffe, in zwei Jahren mit den Sanierungsarbeiten abschließen zu können.

Fernsehen vor Ort

Am Samstag begleitete die Arbeiten ein Drehteam von Video Arthouse mit den Redakteuren Johann Ahrends und Reinhard Bettauer für den NDR. Das Team wird die Arbeiten und das Engagement der Bürgergenossenschaft, wie auch bei einem Gasthof in Harburg, einem Freibad in Uslar und einem Dorfladen in Verden, noch das nächste Jahr verfolgen. Das Ergebnis wird als Nordstory im Herbst/Winter 2023 ausgestrahlt.

Das Team von Video Arthouse drehte für den NDR. Ausgestrahlt wird der Beitrag als Nordstory. Foto: Herma Niemann / HK

Wie Ahrends erklärte, geht es darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten es mit bürgerlichem Engagement gibt. „Hier in Bad Grund können wir zeigen, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind“, so Simon-Hallensleben.

Nette Begegnung am Rande

Und dann kam es am Wochenende noch zu einer netten Begegnung am Rande des Arbeitseinsatzes am Genossenschaftshaus: Eine große schwarze Limousine fuhr vor das Haus am Markt, ein älterer Herr lud mehrere Packungen Mineralwasser aus und verschwand wieder mit den Worten: „So viel Arbeit macht doch sicher durstig“.