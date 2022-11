Badenhausen. In der Kirche in Badenhausen wird Kindern ein besonderes Musical geboten.

„Käpt´n Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“ war der Titel des Kindermusicals von und mit Gabi und Amadeus Eidner, zu dem „die ganze Familie“ in die Badenhäuser Kirche eingeladen war.

Bad Grund In Badenhausen: Musical mit Käpt’n Noah und den Holzwürmern

„Käpt’n Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“ lautete der Titel des Kindermusicals von und mit Gabi und Amadeus Eidner, zu dem jüngst Familien in die Badenhäuser Kirche eingeladen waren. Viele waren der Einladung gefolgt. Und es ging gleich in die Vollen: die Holzwürmer Bohra und Bohris mussten mit ansehen, wie die Tiere in die Arche gehen durften, während sie fürchten mussten, keinen Platz zu bekommen. Aber im letzten Moment konnten sie doch noch zusteigen.

Das Liedermacherehepaar aus Chemnitz verwandelte das Publikum zu einer mitwirkenden und mitfeiernden Gemeinde: Schmissige, eingängige Bewegungslieder, eine unterhaltsam erzählte Geschichte, ein aus der Gemeinde herbeigerufener Froschchor und eine Polonaise sorgten für nicht alltägliche Szenen in einer Kirche. Als für das Regenbogengebet Ballons von der Empore flogen, war das der krönende Abschluss einer mitreißenden Reisestunde mit Käpt’n Noah und seiner Archenbesatzung.

Finanziert wurde das Konzert durch Gelder der Landeskirche Braunschweig, die für die Vernetzung von Gruppen ausgelobt waren. Die Idee für das Singspiel in Badenhausen lieferte Diakonin Heidemarie Hein. So war das Musical eine gemeinsame Unternehmung der Kindergärten Badenhausen und Harriehausen sowie der Kindergottesdienste Windhausen und Badenhausen. Sie alle können sich über die Spende freuen, die am Schluss des Musicals zusammenkam und der Arbeit mit Kindern zugutekommen soll. Für Noahs Arche wie für die musikalische Aktion galt das Motto: „Zusammenrücken macht Spaß“.