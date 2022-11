Schülerbetreuung während der Herbstferien kommt gut an

Die Gemeinde Bad Grund plante eine Herbstferienbetreuung für Schüler im Grundschulalter. Die Nachfrage war so groß, dass die zunächst einkalkulierte Kinderzahl spontan erhöht wurde. So konnten, dank zahlreicher Freiwilliger und Sponsoren, mehrere junge Teilnehmer fünf erlebnisreiche Tage während der Herbstferien verbringen.

So sorgte Bernd Püllmann, Vorsitzender des TSG Badenhausen, dafür, dass die sonst von dem Verein belegte kleine Sporthalle genutzt werden konnte. Manuel Sauer und Celina-Zoe Sauer vom FC Westharz wiederum brachten an zwei Vormittagen die Kinder in der Sporthalle mit lauter Musik, Mannschaftsspielen, Tanz und Freispiel zum Schwitzen. Sportlehrer Werner Bohnen begeisterte die Kinder außerdem an drei Tagen mit einem abwechslungsreichen Sportprogramm und einem aus Sportgeräten errichteten Parkour.

Bügelperlen und Disco

Das Gestalten von Bildern mit Bügelperlen lag im Trend: Die mit viel Phantasie und Fingerfertigkeit erstellten Werke durften im Anschluss mit nach Hause genommen werden.

Auch das Jugendcafé verwandelte sich in den Herbstferien zu einer Disco: Der Raum wurde abgedunkelt, Discolicht erstrahlte, die Musik wurde laut aufgedreht und Luftballons sorgten für die restliche Erheiterung der Kinder.

Doch die betreuten Tage wurden nicht nur in der Halle oder in dem Jugendcafé verbracht, dazu war das Wetter einfach zu gut. Es durfte draußen nach Herzenslust geklettert oder sich auch in den Büschen rund um das Jugendcafé herum versteckt und gespielt werden. Pädagogisch wurde Rebecca Singh, Beauftragte der Senioren- und Jugendarbeit, von der hauptamtlichen Jugendpflegerin Melanie Henschel unterstützt sowie vom Jugendcafé-Team, bestehend aus Ramona Deinzer, Diana Jordan, Katrin Jürgens.

Der VFL Badenhausen stellte außerdem erneut sein an das Jugendcafé grenzende Sportlerheim zur Verfügung, welches sich regelmäßig in einen Frühstücks- und Mittagessensraum verwandelte. Dank des Osteroder Rewe-Marktleiters Radoslaw Urbanek kam dem Jugendcafé eine große Lebensmittelspende zu.

Eltern und Kinder zeigten sich zufrieden und dankbar über das Betreuungsangebot während der Herbstferien. So wurden die Erwachsenen etwas entlastet werden und die jungen Schüler waren während dieser einen Ferienwoche rundum mit Spiel und Spaß versorgt.