Die Jugend für Tischtennis begeistern

Die Jahreshauptversammlung des TTK Gittelde-Teichhütte fand mit einem Imbiss in der Dorfgemeinschaftsanlage in Windhausen statt.

Wie viele andere Vereine, muss sich auch der Tischtennisklub Gittelde-Teichhütte (TTK) um das Werben für den Nachwuchs kümmern. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung deutlich, die im Saal der Dorfgemeinschaftsanlage „Alte Burg“ stattfand.

Dadurch, dass die Mitglieder immer älter werden, werde die Anzahl der aktiven Mitglieder immer kleiner, so der erste Vorsitzende Burkhard Starke. Die jetzige Jugend werde auch bald in die Erwachsenenabteilung übergehen.

Grundschulkinder seien die richtige Zielgruppe und deshalb sollte man vielleicht die Möglichkeit abklopfen, ob nicht eine Kooperation mit der Grundschule Gittelde möglich sei. Wie Martina Starke (Damenwartin) anregte, könne man auch mit dem Schnuppermobil des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen (TTVN) einen Schnuppertag veranstalten. Mit dem Schnuppermobil bietet der Verband seinen Vereinen eine Möglichkeit zur Mitgliedergewinnung.

Niedersachsenweit können alle Vereine, die Mitglied im TTVN sind, das Schnuppermobil anfordern und vor Ort einsetzen. Mitarbeiter des Vereins gestalten mit dem Teamer des Schnuppermobils einen Vormittag an einer ortsansässigen beziehungsweise ortsnahen Schule oder Jugendeinrichtung mit Tischtennis. Um die Kinder auf das Vereinsangebot aufmerksam zu machen, verteilt der Verein zum Beispiel den TTVN-Schnupperpass oder einen selbst gestalteten Flyer.

Schriftführer Rüdiger Starke berichtete noch im weiteren Verlauf, dass außer den Punktspielen im Jahr 2021 keine weiteren Veranstaltungen wegen Corona stattgefunden haben. Für den nicht anwesenden Sportwart, Torsten Warnecke, verlas Burkard Starke den Bericht.

Der Jugendwart, Jürgen Niemann, informierte darüber, dass die Frühjahrsserie 2021, an der die Jugendmannschaft in der ersten Kreisklasse hätte teilnehmen können, wegen Corona nicht ausgetragen wurde. Die Herbstserie 2021 in der ersten Kreisklasse startete, bedingt durch Absagen der Gegner, erst Mitte Oktober. Die Jugend des TTK wurde Meister in der Herbstserie 2021 mit 12:0 Punkten.

Die Einzelbilanz lautete, in Reihenfolge der Rangliste, Malte Niemann (8:4), Jannis Mai (9:3), Maiko Steffien (10:0), Elias Ludwig (2:6) und Felix Duus (1:5). Die Doppelbilanz lautet 9:3. Außerdem einigten sich die Mitglieder in der Versammlung darauf, auf Antrag des Vorstandes auf eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für 2022 zu verzichten.