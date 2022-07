Mehr mobile Impfangebote in der Gemeinde Bad Grund

Bad Grund. Auch in der Sommerzeit gibt es in Bad Grund mobile Impfangebote. Mitte August hält das Impfmobil wieder auf dem Parkplatz des Edeka Gärtner.

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen bietet auch in der Sommerzeit mobile Impfangebote (Erst-, Zweit- und sogenannte Boosterimpfungen) in der Gemeinde Bad Grund an. Der nächste Termin ist bereits am Freitag, 29. Juli, vorgesehen.

Weitere Termine sind am Freitag, 12. August, und Freitag, 9. September, jeweils von 12 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz Edeka Gärtner in Teichhütte, Teichhütter Straße 2. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Impfangebot gibt es bei der Gemeinde Bad Grund unter www.gemeinde-bad-grund.de.

Entsprechend der Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) werden die Auffrischungsimpfungen für Menschen angeboten, deren vorherige vollständige Impfung mindestens drei Monate zurückliegt.

Die zweite Auffrisch-Impfung („Viertimpfung“) ist laut Stiko für Personen ab 70 Jahren oder Menschen mit schweren, immunsupprimierenden Krankheiten/Therapien ab drei Monaten nach der ersten Auffrisch-Impfung („Drittimpfung“/„Booster“) vorgesehen. Medizinisches Personal kann unabhängig vom Alter die zweite Auffrisch-Impfung sechs Monate nach der ersten Auffrisch-Impfung erhalten.

Für die Booster- sowie die Erst- und Zweitimpfungen werden der mRNA-Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer beziehungsweise Moderna und an vereinzelten Standorten wahlweise auch der Protein-Impfstoff von Novavax eingesetzt. Wer zuvor mit dem Impfstoff der Firma Johnson&Johnson geimpft wurde, kann nach Ablauf von vier Wochen eine Zweitimpfung erhalten.