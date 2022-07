Blutspende in Eisdorf: Viele Blutkonserven benötigt

Eisdorf. Mehr Verkehrsunfälle, Urlaub, Operationen – im Sommer braucht das DRK mehr Blutkonserven. So läuft das Spenden in Eisdorf ab.

Mit einem Transparent in der Ortsdurchfahrt Eisdorf macht das DRK Eisdorf auf den Blutspendetermin am 25. Juli aufmerksam.

Seit vielen Jahren macht alle drei bis vier Monate das Team des DRK-Blutspendedienstes Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg, Bremen (NSTOB) aus Springe in Eisdorf Station. Ein Banner im Verlauf der Eisdorfer Ortsdurchfahrt erinnert an diesen Termin. Spender, die regelmäßig zum Blutspenden in Eisdorf gehen, erhalten zudem meist eine schriftliche Einladung. Auch das DRK Eisdorf unterstützt diesen Blutspendetermin mit Flyern in den örtlichen Geschäften oder durch Verteilen im Ort.

Mehr Blut benötigt

Gerade in den Sommermonaten werden wegen Urlaub, Operationen und einem höheren Verkehrsunfallgeschehen mehr Blutkonserven benötigt. Spenden kann, wer das 18. Lebensjahr erreicht hat.

Die Blutspende ist freiwillig. Das gespendete Blut wird auf HIV und Hepatitis B, C und E getestet. Wer noch keinen Blutspendeausweis hat, bekommt nach vollendeter Spende einen Blutspenderpass mit seiner Blutgruppe zugeschickt.

So läuft die Blutspende in Eisdorf ab

Die Betreuung der Blutspender vor Ort erfolgt durch geschultes medizinisches Fachpersonal des Blutspendedienstes und durch einen Arzt vor Ort. Freiwillige Helfer des DRK Eisdorf begrüßen jeden Spender. Sie händigen ihm im Empfang nach Einsicht in den Personalausweis einen Fragebogen aus. Dabei soll etwa geklärt werden, welche Medikamente vom Spender eingenommen werden. Diesen ausgefüllten Fragebogen legt der potenzielle Spender dem Arzt vor Ort vor, der über die Eignung als Spender entscheidet. Der Arzt kontrolliert den Blutdruck und beantwortet Fragen „rund ums Blutspenden“.

Nach dem Okay legt der Spender sich auf eine bereitstehende Liege. Dann entscheidet er aus welcher Vene in der Ellenbeuge die Blutspende entnommen werden kann. Nach Desinfektion der Haut kommt eine Nadel zum Einsatz und etwa 500 ml Blut wird in einem angeschlossenen Beutel entnommen. Während der Spender auf der Liege noch eine Weile liegen bleibt und einen Verband erhält, wird der Beutel mit dem gespendeten Blut sicher vom Blutspendedienst verwahrt. Damit ist die Spende abgeschlossen.

Alle Spender bekommen Lunch-Pakete

Sabine Armbrecht, Vorsitzende vom DRK Eisdorf, und ihr Team bedauern, dass wegen der Pandemie das DRK Eisdorf die Spender nicht wie sonst üblich, mit einem Buffet verwöhnen darf. Es werden wieder Lunch-Pakete überreicht.

Armbrecht hofft, dass am Montag, 25. Juli, von 16 bis 19.30 Uhr, zahlreiche Personen zum Blutspenden in das Kultur- und Sportzentrum in Eisdorf, Jahnstraße, kommen.