Planungen für Oberharzer See- und Sommerfest laufen

Am Sonntag, 24. Juli, feiert der Oberharz von 11 bis 18 Uhr den Sommer im Waldseebad Clausthal-Zellerfeld. Gäste und Einheimische können sich an diesem Tag auf Spiele im Wasser und an Land und eine bunte Meile im Waldseebad Clausthal freuen, am Abend davor sorgt die Band „Rockbusters“ aus Bad Harzburg für Stimmung.

Neben einem Programm mit Wasserball-Laufen, Aqua-Paddlern für Kinder und Stand-up-Paddle-Boards wird am Sonntag auch an Land viel geboten. Die bunte Standmeile bietet neben Leckereien auch Informations- und Spieleangebote mit Hüpfburg und Bubble-Soccer.

Schon jetzt anmelden sollte man sich für das beliebte Beachvolleyball-Turnier und die Olympiade „Familien-Freunde-Firmen-Trophy“, die ab sofort für Registrierungen geöffnet sind: Das Beachvolleyball-Turnier wird in 2er-Teams ausgetragen. Für Erwachsene kostet die Turnier-Teilnahme 5 Euro pro Person. Die Einnahmen aus dem Turnier werden einem sozialen Zweck gespendet. Auch die „Familien-Freunde-Firmen-Trophy“ lädt mit drei Teilnehmern pro Team und verschiedenen Spielen zum Kräfte messen mit Kollegen oder der eigenen Familie ein. Um Voranmeldung wird gebeten. Der Eintritt für das Familienfest am Sonntag kostet 3 Euro pro Person (ab 6 Jahre) inkl. Wasser- und Landspielen (außer Beachvolleyballturnier) sowie Bademöglichkeit.

Ein Warm-up gibt es außerdem am Samstag, 23. Juli, wenn die Stadtwerke gemeinsam mit den Tourist-Informationen zu einem Stadtwerke-Abend im Waldseebad Clausthal-Zellerfeld einladen. In entspannter Atmosphäre können Fragen beantwortet werden. Ab 19 Uhr sorgt auch hier die Band Rockbusters mit Livemusik für Stimmung. Der Eintritt zum Stadtwerke-Abend ist frei.

Informationen und Anmeldung für die Turniere am Sonntag unter www.oberharz.de.