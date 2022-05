TSG Badenhausen verleiht Sportabzeichen

„Die Versammlung mit dem Jahresrückblick der TSG Badenhausen für das Jahr 2021 im Schützenhaus in Badenhausen wurde von den Mitgliedern leider nur schwach angenommen. Sicherlich lag die nicht so starke Beteiligung auch an den aktuellen Coronainfektionen, vielleicht hatte aber der sehr eingeschränkte Sportbetrieb im verflossenen Jahr eine Mitschuld“, so der erste Vorsitzende Bernd Püllmann.

Im Rückblick des Vorstandes und der einzelnen Sparten waren dann auch die Einschränkungen wegen der Pandemie allgegenwärtig. Die geplanten Veranstaltungen wie zum Beispiel Kinderfasching oder Wikingerschach hätten leider abgesagt werden müssen. Im Kinder und Jugendbereich habe auf Kreisebene lediglich ein Wettkampf durchgeführt werden können.

Einige Sparten boten, soweit es ging, ihre Übungsstunden auch online an. Dieses war ein großer Erfolg, zumal die TSG dieses Angebot nicht nur ihren Mitgliedern, sondern allen Interessenten zur Verfügung stellte.

Ab dem Sommer lief zumindest der Übungsbetrieb in der Sporthalle ziemlich normal, die erforderlichen Hygienekonzepte wurden umgesetzt. Alle Übungsleiter drückten ihre Hoffnung und Zuversicht aus, dass im Jahr 2022 die sportlichen und geselligen Aktivitäten wieder annähernd wie vor der Pandemie stattfinden können. Trotz der Schwierigkeiten im Übungsbetrieb hielten die Mitglieder dem Verein die Treue. In den Sommermonaten bestand die Möglichkeit, die Disziplinen für das Sportabzeichen zu absolvieren. Die Zahl der Absolventen stagnierte in den vergangenen beiden Jahren ein wenig. Bleibt die Hoffnung, dass 2022 das Angebot wieder besser angenommen wird.

In der abschließenden Aussprache gab es unter dem Punkt „ Sanierung der „ Kleinen Sporthalle“ eine lebhafte Diskussion, in der alle zu berücksichtigen Argumente ausgetauscht wurden. Das Thema „ Angebote für die Altersgruppen 15 bis 30 Jahren“ wurde sehr eingehend besprochen. Alle Anwesenden seien sich einig gewesen, dass alles daran gesetzt werden müsse, für diese Altersgruppen, Angebote zu unterbreiten, damit sie wieder aktiv am Sportgeschehen teilnähmen.