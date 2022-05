Künftige Fünftklässler besuchen OBS Badenhausen

Endlich wieder eine Veranstaltung in Präsenz: Nach langer Pause fand jetzt wieder eine Veranstaltung mit Eltern, Schülerinnen und Schülern in der Oberschule Badenhausen statt.

Die künftigen Fünftklässler der umliegenden Grundschulen konnten dabei in einem Rundgang die OBS Badenhausen erkunden. Nach vorheriger Anmeldung wurden die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen von den Lehrkräften durch die Gebäude und über das Außengelände geführt.

Der Wegweiser. Foto: OBS Badenhausen

Experimentieren, Programmieren und Sport

Nach der Begrüßung und der Vorstellung der Schulform Oberschule durch den Schulleiter, Frank Keller, ging es los. Auf dem Programm standen sowohl das Experimentieren in den naturwissenschaftlichen Räumen als auch das Mahlen von Getreide in der Küche. Im Computerraum gaben die Informatiklehrkräfte Einblicke in die Welt des Programmierens. Weiterhin konnten die Schülerinnen und Schüler die neuen digitalen Tafeln in den Klassenräumen am Beispiel der Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik kennenlernen. Auch die Lehrkräfte in der Sporthalle boten die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. An unterschiedlichen Stationen konnten die kleinen Besucherinnen und Besucher ihr Können erproben.

Bei sonnigem Wetter wurden außerdem im „Grünen Klassenzimmer“ unter freiem Himmel Waffeln und Crêpes angeboten, die der Förderverein der Schule und der Französischkurs mit einigen Schülerinnen und Schülern vorbereitet hatten.

Besuch der Cafeteria und des Schulsozialarbeiters

Zu dem großen Außengelände gehören auch ein Fußballfeld, ein Basketballfeld und ein Schulkiosk, in dem die Schülerinnen und Schüler der OBS in den großen Pausen Brötchen, Getränke und Snacks kaufen können. Ein Besuch in der Cafeteria, in der dreimal pro Woche ein Mittagessen angeboten wird, und das Kennenlernen des Schulsozialarbeiters, rundeten das Programm für die Gäste ab.