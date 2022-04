Walpurgis im Harz Walpurgis Bad Grund: Am 30. April gibt’s wieder Hexen und Teufel

Die Walpurgis-Feier lockt viele Besucher an. Die Veranstalter freuen sich auf viele Verkleidungen, auch bei Erwachsenen.

Bad Grund. 2022 findet in Bad Grund endlich wieder die Walpurgis-Feier statt. So sieht das unterhaltsame Programm für Groß und Klein am 29. und 30. April aus.