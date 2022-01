HSG Oha Grundschüler in Gittelde lernen spielerisch Handball

Die Kinder der Handball-AG an der Grundschule in Gittelde sind mit Feuer und Flamme dabei.

Gittelde. Seit vier Monaten gibt es an der Grundschule in Gittelde eine Handball-AG in Kooperation mit der HSG Oha. Kleine Talente sind dabei.