Feuerwehreinsatz: Schornstein brennt in Gittelde

Zum Brand eines Schornsteins in Gittelde wurde die Feuerwehr am vergangenen Freitagabend alarmiert.

Wie die Ortsfeuerwehr Gittelde berichtet, hatten aufmerksame Autofahrer gegen 18.40 Uhr einen hellen Feuerschein über dem Dach eines Wohnhauses im Ortskern bemerkt. Flammen traten am Schornsteinkopf aus. Sofort warnten sie die Bewohner und setzten einen Notruf ab.

Schornsteinkopf brennt in voller Ausdehnung

Am Einsatzort in der Planstraße leitete die Feuerwehr umgehend Maßnahmen zur Absicherung in allen vier Geschossen des Wohnhauses ein, um eine mögliche Ausbreitung des Feuers zu verhindern, und kontrollierte fortwährend an den Schornstein angrenzende Bauteile auf übermäßige Erwärmung. Hier kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Feuer in voller Ausdehnung am Schornsteinkopf. Foto: Ortsfeuerwehr Flecken Gittelde

Zwischenzeitlich trafen auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Grund sowie der zuständige Bezirksschornsteinfeger und die Rettungswache Clausthal an der Einsatzstelle ein. Über den Korb der Drehleiter sowie Revisionsöffnungen reinigte der Schornsteinfeger den Kamin. Die Einsatzkräfte fingen dabei abfallende, teils noch glühende, Rückstände mittels Schuttmulden auf und löschten diese außerhalb des Gebäudes.

Bürger bedanken sich bei Einsatzkräften

Anwohner der Straße bedankten sich im Anschluss über Facebook bei den Feuerwehrleuten.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Gittelde (TLF, LF), Feuerwehr Bad Grund (HLF, DLA(K), ELW), Gemeindebrandmeister Bad Grund, Rettungsdienst (RTW), Polizei mit Streifenwagen, Bezirksschornsteinfeger.

ffw