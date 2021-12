1.000 Euro für den Schützenverein

Förste . 1.000 Euro helfen dem Schützenverein Förste bei den Arbeiten am Schützenheim.

Der Schützenverein in Förste kann sich über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro freuen, die es von der Volksbank im Harz eG gibt.

Das Schützenhaus ist für den Schützenverein ein wichtiger Treffpunkt. Wichtig war daher nun auch der Anschluss an das städtische Abwassernetz. Dafür muss der Verein einen großen Anteil an Eigenkosten stemmen, die er nicht hatte. Die Volksbank im Harz eG hat den Schützenverein aber bei der Finanzierung mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro unterstützt. Beyger: „Die Unterstützung der Volksbank im Harz eG hilft uns sehr bei der Erneuerung der Baumaßnahme und bringt uns einen großen Schritt weiter.“