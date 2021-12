Lionsclub Ringsted aus Dänemark zu Gast im Harz

Der Präsident Carsten Bär vom LC Südharz konnte in diesem Jahr Gäste aus Dänemark in Osterode und Bad Lauterberg begrüßen. Zu den regelmäßigen Freundschaftstreffen waren Mitglieder mit ihren Ehefrauen vom Lionsclub Ringsted gekommen, zu dem der LC Südharz schon seit 1963 freundschaftliche Beziehungen unterhält. Im Mittelpunkt des Treffens stand in diesem Jahr der gemeinsame Besuch des Weltwald Harz in Bad Grund.

Begünstigt von strahlendem Wetter und angetan von der weitläufigen Anlage von über 600 Baum- und Straucharten aus Nordamerika, Asien und Europa, setzten die Teilnehmer auch ein aktives Zeichen. Unter dem Thema „Wald im Klimawandel“ konnten sie begleitet vom Forstamt Bad Grund Interessantes über die Entstehung der Waldschäden im Harz und geeignete Möglichkeiten zur Wiederaufforstung erfahren. Dazu hatten sie im Rahmen einer Pflanzaktion auch selbst beigetragen.

Tatkräftig griffen sie – nach kurzer Einweisung, zur Harzer Pflanzhaue und setzten 100 der 200 gespendeten Libanon-Zedern. Diese immergrüne und winterharte Baumart zeichnet sich durch Anspruchslosigkeit aus und ist gut geeignet als Fichtenersatz.Neben diesen regelmäßigen Treffen – abwechselnd in Dänemark und im Harz, haben sich zwischen einzelnen Familien über die lange Zeit enge persönliche Freundschaften entwickelt.

Bei der Gründung der Lionsbewegung vor mehr als 100 Jahren in den USA war neben dem sozialen Engagement ausdrücklich auch der Einsatz für die Verständigung unter den Völkern als Ziel gesetzt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gewann diese Forderung eine besondere Aktualität und neuen Ernst. So wurden gleich bei der Gründung des Lionsclubs Südharz im Jahr 1963 auch Verbindungen ins Ausland geknüpft. Zunächst zum LC Ringsted und bald darauf zum Lionsclub Armentières in Frankreich, mit dem sich die Südharzer Lions bereits im September zu einem Zwischentreffen in den Ardennen getroffen haben.

1.580 Lionsclubs in Deutschland

Nur wenige der 1.580 Lionsclubs in Deutschland unterhalten wie der LC Südharz zwei Partnerschaften im Ausland. So ist neben den zahlreichen sozialen Aufgaben hier vor Ort, die Pflege dieser beiden Partnerschaften ein zentraler Bestandteil des Lebens im Lionsclub Südharz.