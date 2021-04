Bad Grund feiert Walpurgis im Jahr 2021 digital

Die Schauspieler stehen normalerweise in der Walpurgisnacht am Hübichenstein im Rahmen des Open Air Theaters auf der Bühne. Dieses Jahr stehen sie vor der Kamera.

Auch in diesem Jahr kann die Bad Grundner Walpurgisfeier, genau wie in anderen Harzer Orten, aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Doch ein weiteres Frühjahr ohne Walpurgis war für die Walpurgisspielgemeinschaft Bad Grund undenkbar. Daher ist in den letzten Wochen auf Basis des gleichnamigen Theaterstücks von Manfred von Daak der Walpurgis-Film „Urian und die silbernen Tannenzapfen“ entstanden.

Walpurgis-Film und virtuelle Geschichten online abrufbar

Die Premiere des Films ist am 30. April um 19 Uhr im Rahmen der digitalen Bad Grundner Walpurgis auf www.walpurgis-badgrund.de, Youtube, Facebook und Twitch. Neben dem Film gibt es viele weitere virtuelle Geschichten rund um die Walpurgisnacht.

Dazu gehören unter anderem ein Gespräch mit einer echten Grundner Hexe, ein Hexentanz-Tutorial und Konzertmitschnitte von „Der Schulz und Freunden“ sowie „Heartburn Billy and his Burning Harz“. Im Anschluss folgt ab 20 Uhr die Höllen-Disco auf www.twitch.tv/eventmusic.

Die Schauspieler, die normalerweise in der Walpurgisnacht am Hübichenstein im Rahmen des Open Air Theaters auf der Bühne stehen, standen in diesem Jahr vor der Kamera. Gedreht wurde nicht nur am Hübichenstein, sondern auch an anderen Orten um Bad Grund, wie unter anderem auch in der Iberger Tropfsteinhöhle.

Dreharbeiten mit Corona-Tests

Die Dreharbeiten fanden zur Sicherheit aller Beteiligten auf Basis eines vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigten Gesundheitskonzepts statt. Dazu gehörten unter anderem regelmäßige Corona-Tests aller vor und hinter der Kamera beteiligten Akteure.

Die Idee hinter der Aktion ist, die typische Bad Grundner Walpurgisfeier mit ihren Programmpunkten in der aktuellen Situation zumindest zuhause für alle erlebbar zu machen.

Hierbei haben viele Grundner Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner die Walpurgisspielgemeinschaft unterstützt.

Unter der Webadresse www.harzinfo.de/walpurgis2021 kann man in diesem Jahr virtuell an allen Harzer Walpurgisfeiern gleichzeitig teilnehmen.