Ostern im Lockdown: Kirchen bieten Alternativen zum Feiern

Ab Mittwoch gibt es an den Kirchen in Badenhausen und Windhausen Straßenkreide. Damit können auf die Gehwege Ostereier oder Ostergrüße gemalt und geschrieben werden.

Im vergangenen Jahr fanden in den Kirchengemeinden zu Ostern keine Präsenzgottesdienste statt. Aus Vorsicht und Rücksicht auf die Gesundheit und den Schutz ihrer Mitmenschen haben sich die Kirchenverordneten trotz gut bewährter Hygienekonzepte dazu entschlossen, der Bitte der Landesregierung zu folgen und auch in diesem Jahr keine Präsenzgottesdienste zu feiern.

Um jedoch nicht gänzlich auf alles zu verzichten und trotzdem die Osterbotschaft zu den Menschen zu bringen, haben sich sowohl die Kirchengemeinden Gittelde und Münchehof, als auch die Kirchengemeinden Windhausen und Badenhausen für eine andere Art des Feierns entschieden.

Karfreitagsgeschichte mit Bildern und Texten

Ab Mittwoch, 31. März, ist außen an den Kirchen in Badenhausen und Windhausen die Karfreitagsgeschichte mit Bildern und Texten zu sehen. Dieser Passionsweg ist für Familien und für Personen jeden Alters gedacht. Zudem steht im Kircheneingang Kreide für die Aktion „Malt das Dorf bunt“. Mit der Kreide können auf die Gehwege Ostereier oder Ostergrüße gemalt und geschrieben werden. Das Bemalen von Hauswänden ist nicht gestattet.

„Abendmahl für Zuhause“ und Online-Andacht am Gründonnerstag

Da in diesem Jahr das Abendmahl am Gründonnerstag nicht gemeinsam in den Kirchen gefeiert werden kann, bieten die Gemeinden Badenhausen und Windhausen das „Abendmahl für Zuhause“ an.

Das fertig gepackte Paket kann im Pfarrhaus abgeholt werden oder wird auch gerne an die Haustür gebracht. Im Paket enthalten sind: Weintrauben, Brot und ein Begleittext mit dem Ablauf des Abendmahls. Das Angebot ist besonders für die gedacht, die kein Internet haben.

Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte bis Mittwochmittag, 31. März, im Pfarramt Badenhausen unter der Telefonnummer 05522/83088 an. Auch per Anrufbeantworter werden Anmeldungen entgegengenommen.

Um 19 Uhr wird dann ein Online-Gottesdienst über Zoom gefeiert. Dazu können sich die Teilnehmer etwas zu Essen und zu Trinken mit vor die Kamera nehmen. „Feiern und hören, beten und erzählen“ heißt das Motto zu diesem Tag. Der Link ist auf der Webseite www.kirche-badenhausen-windhausen.de zu finden.

Auch die Kirchengemeinden Gittelde und Münchehof laden am Gründonnerstag zu einer Online-Andacht ein.

Ausstrahlung einer Predigt am Karfreitag und Ostersamstag

Am Karfreitag, 2. April, wird eine Sonderausgabe der „Predigt in 100 Sekunden“ aus Windhausen ausgestrahlt. Auch diese ist auf der Website der Kirchengemeinde zu finden. Nachmittags um 15.30 Uhr bis circa 16.15 Uhr findet ein „Passionsweg für Familien“ per Zoom statt.

Auch hier ist der Link auf der Webseite zu finden. Eine weitere Sonderausgabe der „Predigt in 100 Sekunden“ gibt es am Ostersamstag um 21.30 Uhr. Diesmal ist die Predigt aus Badenhausen. Alle, die das Osterfeuer vermissen, werden hier ein bisschen entschädigt.

Bei den Kirchengemeinden Gittelde und Münchehof wird am Karfreitag um 15 Uhr das Sterbegeläut an die Sterbestunde Jesu erinnern.

Ein Osterspaziergang am Sonntag und ein Ostergruß zum Mitnehmen

Zu einem Osterspaziergang laden die Kirchengemeinden am Ostersonntag ein. Im Eingang der Kirchen in Badenhausen und Windhausen können Osterkerzen und Osterkarten mit „Hoffnungsträgern“ zum Eigenbedarf oder als Gruß für Nachbarn oder Bekannte mitgenommen werden.

Die Kirchengemeinden Gittelde und Münchehof laden am Ostersonntag zu einem „Online-Osternachts-Gottesdienst“ mit Pfarrerin Melanie Mittelstädt ein. Dieser wird am Ostersonntag auf der Münchehofseite im Internet oder direkt auf YouTube abrufbar sein.

Um 10 Uhr werden am Ostersonntag in beiden Gemeinden die Kirchenglocken als hörbarer Festgruß erschallen. Zudem wird an diesem Tag ein kleiner Ostergruß zum Mitnehmen in einem Korb an der Kirchentür zu finden sein.

So können sich die Gemeindeglieder auf einem Osterspaziergang das Osterlicht, ein persönlich geschriebenes Wort und eine kleine Leckerei abholen. Wer diesen Gruß gerne nach Hause gebracht haben möchte, wird gebeten, im Pfarramt anzurufen (05327/4243).

Keiner soll sich an den Ostertagen alleine fühlen

Wer an diesen Tagen ein persönliches Gegenüber oder ein offenes Ohr braucht, möge sich bitte nicht scheuen, Pfarrerin Mittelstädt anzurufen.

Denn: Auch wenn die Gemeinden auf Präsenzgottesdienste verzichten, soll sich zu Ostern niemand alleingelassen fühlen.

Auch die Kirchenvorstände aus Badenhausen und Windhausen hoffen, dass es mit den Oster-Angeboten möglich ist, die hohen kirchlichen Feiertage zu feiern. Sie wollen Verbindungen in dieser schwierigen Zeit schaffen.